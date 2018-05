Πουλήθηκε φορεμένη φανέλα του Τζόρνταν έναντι 50 χιλιάδων δολαρίων! (pic)

Σύμφωνα με τον Ντάρεν Ρόβελ του ESPN η τιμή της πώλησης έφτασε συγκεκριμένα στα 47.872,50 δολάρια και αποτελεί τιμή... ρεκόρ για μια φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν.

Συγκεκριμένα την είχε φορέσει στις 18 Δεκεμβρίου 2002 και πιο συγκεκριμένα στη νίκη των Ουίζαρντς κόντρα στους Γκρίζλις με 118-100 ενώ ο ίδιος είχε τελειώσει το ματς με 33 πόντους!

$47,872: Price paid for a game-used & signed MJ Wizards jersey this weekend on @GoldinAuctions, the highest price paid for a Jordan Wizards jersey pic.twitter.com/ilPGbQAjPn

— Darren Rovell (@darrenrovell) 7 Μαΐου 2018