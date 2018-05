Σακίλ σε Μπάρκλεϊ: «Μην κάνεις babysitting σε παίκτες, γι' αυτό δεν κέρδιζες!» (vid)

''Εδώ παίζεις στην έδρα σου και με Cash Out* '' *Ισχύουν Όροι και Προυποθέσεις

Η... σκούπα των Ράπτορς από τους Καβς ήταν το θέμα της εκπομπής «Ιnside the NBA», με τους Σακίλ Ο'Νιλ και Τσαρλς Μπάρκλεϊ να ξεφεύγουν.

Ο Sir Charles μίλησε για την απόφαση του Κέισι να κρατήσει για αρκετή ώρα στον πάγκο τον ΝτεΡόζαν, κάτι που δεν άφησε ασχολίαστο ο «Shaq Attack».

«Σταμάτα να κάνεις babysitting στους παίκτες. Αυτό κάνεις πάντα, γι αυτό ποτέ δεν κέρδιζες», ήταν η φαρμακερή ατάκα του Σακίλ, ενώ ο Μπάρκλεϊ από την πλευρά του απάντησε, λέγοντας: «Εγώ δεν είχα τον Κόμπι και τον Ουέιντ να με κουβαλάνε στο παρκέ».

Chuck and Shaq get heated in a back-and-forth on coach-player relationships...#InsideTheNBA pic.twitter.com/ElQxwBV5s7

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 9 Μαΐου 2018