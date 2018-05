Φοβερός Μίτσελ: Σκόραρε παραπάνω από όλους τους Ρόκετς σε μια περίοδο! (vid)

Μπορεί οι Τζαζ να αποκλείστηκαν από τους Ρόκετς, αλλά ο Μίτσελ έκανε για άλλη μια φορά θόρυβο στα playoffs.

Ο rookie των Ρόκετς έκανε εξαιρετικό 3ο δωδεκάλεπτο, αφού μέτρησε 22 πόντους, τη στιγμή που όλοι οι παίκτες των «ρουκετών» είχαν 21.

Απολαύστε το show του ανθρώπου που θα παλέψει με τον Μπεν Σίμονς για το βραβείο του rookie της σεζόν.

The rook doesn't want to go home!

All 22 of Mitchell's BIG 3rd Q points for the @utahjazz #TakeNote | #NBAPlayoffs

: @NBAonTNT pic.twitter.com/QaxGHCDiXy

— NBA (@NBA) 9 Μαΐου 2018