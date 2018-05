Ιστορία έγραψαν οι Ουόριορς μετά τη νίκη τους στο Game 5 επί των Πέλικανς.

Οι πρωταθλητές πλέον μετρούν 15 συνεχόμενες νίκες στην έδρας τους, ισοφαρίζοντας το σερί των Μπουλς από την σεζόν 1990-91.

«Φρούριο» το Γκόλντεν Στέιτ!

