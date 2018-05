Έγραψε ιστορία ο «τριπλός» Γκριν! (pic)

Ιστορία έγραψε ο Ντρέιμοντ Γκριν!

Ο φόργουορντ των πρωταθλητών είχε 14.8 πόντους, 11.8 ριμπάουντ και 10 ασίστ μέσο όρο και έγινε ο πρώτος παίκτης παίκτης στην ιστορία των Ουόριορς στα playoffs που τελειώνει σειρά με μέσο όρο triple double.

Τεράστια συνεισφορά στην πρόκριση των «πολεμιστών». Ένας παίκτης που ασχολείται με πολλές δουλειές πάνω στο παρκέ και τις κάνει πολύ καλά.

Draymond Green averaged 14.8 points, 11.8 rebounds, and 10.0 assists per game in the series against the @PelicansNBA.

Green is the first player in @warriors history to average a triple-double in an #NBAPlayoffs series. pic.twitter.com/hdN30LYbs9

— NBA.com/Stats (@nbastats) 9 Μαΐου 2018