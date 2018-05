Μαγικός Μίτσελ στην τρίτη περίοδο, έπιασε Κάρι και Χάρντεν (vid)

Οι Τζαζ έχαναν και μάλιστα άνετα από τους Ρόκετς στο ημίχρονο, κάτι που σε μεγάλο βαθμό είχε να κάνει και με την κακή εμφάνιση του Μίτσελ. Ο ρουκι της ομάδας της Γιούτα ήταν κακός έχοντας μόλις 2 πόντους. Όλα όμως άλλαξαν στην τρίτη περίοδο, καθώς ο μικρός έκανε εντυπωσιακά πράγματα πετυχαίνοντας στο διάστημα αυτό 22 πόντους, κάτι που τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει μόνο οι Στεφ Κάρι και Τζέιμς Χάρντεν.

.@spidadmitchell started the 3rd quarter with 2 points.

He finished the 3rd quarter with 24. pic.twitter.com/W0MuB47WYX

— NBA TV (@NBATV) May 9, 2018