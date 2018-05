«Ροζ» σκάνδαλο στους Τίμπεργουλβς με τον βοηθό προπονητή! (pic)

Η αποκάλυψη ότι ο μέχρι πρότινος συνεργάτης του Τομ Θίμποντο στους Τίμπεργουλβς, Ρικ Μπράνσον εμπλέκεται σε σκάνδαλο σεξουαλικής παρενόχλησης έχει προκαλέσει αναστάτωση στη Μινεσότα! Όπως, μάλιστα έγινε γνωστό απο αμερικανικά ΜΜΕ, ο άλλοτε ασίσταντ κόουτς των Γουλβς παρενόχλησε σεξουαλικά αρκετές γυναίκες ενώ μια εξ αυτών είναι δημοσιογράφος. Το θέμα πήρε διαστάσεις και ο Μπράνσον υπέβαλε την παραίτησή του.

Timberwolves assistant Rick Brunson, who resigned today, was facing allegations of improper interactions with several women while on the job, @TheAthleticMIN has learned. The Athletic has reached out to the Wolves and Brunson for comment.

