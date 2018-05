ΛεΜπρόν: Ο κορυφαίος της 15ετίας στα playoffs της Ανατολής! (pics)

Ο King Τζέιμς είναι η απάντηση σε κάθε ερώτηση που αφορά τους Καβαλίερς στα εφετινά playoffs. Για την ακρίβεια, είναι εκείνος που κουβάλησε το Κλίβελαντ ως τους τελικούς της Ανατολής με sweep στην ημιτελική σειρά με το Τορόντο, υποχρεώνοντας παράλληλα τους haters να... αναθεωρήσουν με τις εξωπραγματικές επιδόσεις του κατά τη διάρκεια της postseason!

Ο ΛεΜπρόν είναι αποφασισμένος να φτάσει ως το τέλος της διαδρομής, οι Καβς περιμένουν τον αντίπαλό τους από τον νικητή του ζευγαριού Σέλτικς - Σίξερς (σ.σ. η σειρά στο 3-1 για τη Φιλαντέλφια) και ο ηγέτης τους είναι, αποδεδειγμένα πλέον, ο κορυφαίος παίκτης στην Ανατολή σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες από τη σεζόν 2003-04, όταν έκανε το ντεμπούτο του στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη με βάση τα στατιστικά που παρουσίασε ο Adam Fromal.

Ο Τζέιμς, ο οποίος υποχρέωσε τους NBAers να υποκλιθούν έπειτα από το buzzer beater στο Game 3, προπορεύεται στον τομέα των ριμπάουντ, με τον δεύτερο Μπεν Ουάλας να ακολουθεί έχοντας σχεδόν τα μισά! Ίδια απεικόνιση στα επιθετικά ριμπάουντ (σ.σ. ο ΛεΜπρόν αφήνει πίσω του τον "Big Ben") και τα αμυντικά, εκεί όπου στη δεύτερη θέση φιγουράρει ο Κέβιν Γκαρνέτ.

Ο King είναι, μακράν του δεύτερου Ντουέιν Ουέιντ, πρώτος στις ασίστ και τα κλεψίματα ενώ είναι ο κορυφαίος μπλοκέρ, πάνω από τον Ρασίντ Ουάλας. Σε ό,τι αφορά το σκοράρισμα, ο σούπερ σταρ των Καβς έχει πετύχει σχεδόν τους διπλάσιους πόντους από τον Ουέιντ, έχει πετύχει περισσότερα τρίποντα ακόμα κι από τον Ρέι Άλεν ενώ ηγείται και στις ελεύθερες βολές!

Εξακολουθεί να αμφιβάλει κανείς για την κυριαρχία του;

Since LeBron James entered the league in 2003-04, he's one of 602 different players to suit up in a playoff game for an Eastern Conference team. It's downright silly the margins by which he leads the Eastern field in practically every counting stat during the postseason. — Adam Fromal (@fromal09) 8 Μαΐου 2018

Total rebounds? Ben Wallace is the only Eastern Conference postseason player with even half of LeBron's tally. pic.twitter.com/FdlvOwauSl — Adam Fromal (@fromal09) 8 Μαΐου 2018

Wallace does actually come close in offensive rebounds, but James is still No. 1. pic.twitter.com/9viNi3oKHQ — Adam Fromal (@fromal09) 8 Μαΐου 2018

Defensive rebounds? No longer close. LeBron more than doubles up Kevin Garnett and almost triples everyone else. pic.twitter.com/i1IYIFJwAm — Adam Fromal (@fromal09) 8 Μαΐου 2018

I know this one is surprising, but no one comes even marginally close to LeBron in postseason assists. pic.twitter.com/Y3gv0iniPB — Adam Fromal (@fromal09) 8 Μαΐου 2018

Or blocks. This one is a bit closer, but 40 rejections is still a big gap. pic.twitter.com/oAwOydAqFE — Adam Fromal (@fromal09) 8 Μαΐου 2018

And now the fun one: points. Dwyane Wade is the only man in the Eastern Conference to score half as many points. Paul Pierce and Richard Hamilton are the only others to hit one-third. Seriously. Just stop and think about that. pic.twitter.com/2ruLfR79U5 — Adam Fromal (@fromal09) 8 Μαΐου 2018

Perimeter shooting was once supposed to be a weakness for LeBron. Oh hey, he leads the field in three-pointers made too. By a lot. pic.twitter.com/NfuOGcUfTZ — Adam Fromal (@fromal09) 8 Μαΐου 2018