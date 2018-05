Το 3-0 των Σέλτικς ήταν σχεδιασμένο από το 2009! (vid)

Το 2009 το Πανεπιστήμιο του Μπάτλερ είχε επικρατήσει του Ντέιβιντσον με καλάθι το οποίο είχε προέλθει από ένα συγκεκριμένο σύστημα του κόουτς Μπραντ Στίβενς.

Πλέον ο Αμερικανός προπονητής κάθεται στον πάγκο των Σέλτικς, ωστόσο 9 χρόνια το ίδιο ακριβώς σύστημα χάρισε τη νίκη στους Σέλτικς επί των Σίξερς πριν λίγες μέρες.

Δείτε το βίντεο, αξίζει τον χρόνο σας...

Brad Stevens has been letting that thing marinate since November 2009 pic.twitter.com/aDTEfthWsk

— PickandPop (@PickAndPopNet) 6 Μαΐου 2018