Στο... κλειστό club των Τζόρνταν-Ρόμπερτσον και ο ΛεΜπρόν (pic)

Ο «βασιλιάς» του ΝΒΑ έγινε ο 3ος παίκτης στην ιστορία του πρωταθλήματος που μετά τα 10 ματς των playoffs μέτρησε περισσότερους από 300 πόντους, περισσότερα από 80 ριμπάουντ και περισσότερες από 80 ασίστ.

Οι μοναδικοί παίκτες που το είχαν καταφέρει στο παρελθόν ήταν οι Μάικλ Τζόρνταν το 1989 και Όσκαρ Ρόμπερτσον το 1963.

LeBron James is 1 of 3 players in NBA history to record 300 points, 80 rebounds and 80 assists through the first 10 games of a postseason.

The others are Michael Jordan in 1989 and Oscar Robertson in 1963 (via @EliasSports)

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 7 Μαΐου 2018