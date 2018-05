Το αρνητικό ρεκόρ του Σίμονς στη σειρά με τους Σέλτικς! (pic)

Κάθε φορά που ο ταλαντούχος point forward βρίσκεται στο παρκέ, οι 76ers μέτρησαν -55 πόντους στο σύνολο από τους Σέλτικς με 39,8% στα σουτ εντός παιδιάς.

Αντίθετα, όταν βρίσκεται στον πάγκο η ομάδα του βρίσκεται στο +31 με 47% στα εντός παιδιάς.

Μάλιστα το -55 είναι το δεύτερο χειρότερο στα playoffs, πίσω από το -64 του Ρούντι Γκομπέρ.

In three games against the Celtics this series, the 76ers have been outscored by 55 with Ben Simmons on the court. Simmons' -55 is the 2nd-worst +/- of any player in the conference semifinals (Rudy Gobert: -64) pic.twitter.com/1ilNWlmCWo

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 7 Μαΐου 2018