Μια εντυπωσιακή φάση έβγαλε ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν στο Κλίβελαντ.

Ο παίκτης των Ράπτορς βρήκε την ευκαιριά και.. απογειώθηκε.

Δείτε το κάρφωμα του

DeRozan rises and stuffs it at the end of Q1!#WeTheNorth @NBAonTNT pic.twitter.com/VpRcwC6MQz

— NBA (@NBA) 8 Μαΐου 2018