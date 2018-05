Πέρασε τη μπάλα από την τρύπα της... βελόνας ο ΜακΚόνελ!

Ο γκαρντ των Σίξερς βρήκε με μια φοβερή πάσα τον Μπεν Σίμονς που τελείωσε τη φάση με κάρφωμα κόντρα στους Σέλτικς.

Δείτε τη φάση

TJ McConnell threads the needle to Ben Simmons!#PhilaUnite up 11-7 midway through the 1st.

— NBA (@NBA) 7 Μαΐου 2018