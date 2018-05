Επίσημα στους Νικς ο Φιτζντέιλ (pics)

Πολλά ήταν τα ονόματα που ακούστηκαν τον τελευταίο καιρό - μαζί με αυτά κι εκείνο του Ντέιβιντ Μπλατ - και τελικά οι Νικς κατέληξαν στον νέο προπονητή τους.

Και αυτός είναι ο Ντέιβιντ Φιτζντέιλ, τον οποίο είχαν απολύσει οι Γκρίζλις στα τέλη Νοεμβρίου.

Ο 43χρονος κόουτς γίνεται ο 29ος προπονητής στην ιστορία της ομάδας της Νέας Υόρκης, ενώ λεπτομέρειες του συμβολαίου του δεν έγιναν γνωστές.

New York Knicks Name David Fizdale Head Coach pic.twitter.com/txSx3U3slt

OFFICIAL: Welcome to the family, Coach Fizdale. #NewYorkForever

— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) 7 Μαΐου 2018