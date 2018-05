Ο Ντουράντ στα... χνάρια του Τζόρνταν και του ΛεΜπρόν (pic)

Οι Ουόριορς βρίσκονται μια νίκη μακριά από την πρόκρισή τους στους τελικούς της Δυτικής Περιφέρειας μετά από το 118-92 επί των Πέλικανς στο Game 4. Στο συγκεκριμένο ματς ο Κέβιν Ντουράντ πέτυχε 38 πόντους με 6/6 βολές, 13/22 δίποντα και 2/5 τρίποντα, σημειώνοντας μια σπουδαία επίδοση!

Για την ακρίβεια, έγινε μόλις ο τρίτος παίκτης στην ιστορία του ξεπερνάει τις 50 «30άρες» στα playoffs πριν κλείσει τα 30 του χρόνια. Ο KD έφτασε τα 51 ματς στα οποία σκοράρει 30+ πόντους, ακολουθώντας τον ΛεΜπρόν Τζέιμς (62) και τον Μάικλ Τζόρνταν (68)

Kevin Durant tallied 39 PTS, 9 REB, 5 AST to fuel the @warriors Game 4 road win!

KD (51) joins LeBron James (62) and Michael Jordan (68) as the only players in NBA history to have more than 50 30-point games in the playoffs before their 30th birthday. #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/jyIocuPL9u

— NBA.com/Stats (@nbastats) 7 Μαΐου 2018