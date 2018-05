Ασταμάτητοι οι Καβαλίερς του ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Η ομάδα του Λου κατάφερε να σκορπίσει με 128-93 τους Ράπτορς στο Game 4 και να τσεκάρει το εισιτήριο της για τους τελικούς Ανατολής, εκεί όπου περιμένει Σέλτικς ή Σίξερς.

Το Κλίβελαντ είχε τον έλεγχο σε όλο το ματς και τελικά δεν δυσκολεύτηκε να... σκουπίσει τους Καναδούς, οι οποίοι είδαν τον ΝτεΡόζαν να αποβάλλεται στην τρίτη περίοδο. Το Κλίβελαντ θα παίξει για 4η σερί φορά σε τελικούς Ανατολής, ενώ για 3η συνεχόμενη σεζόν αποκλείει τους Ράπτορς στα playoffs.

Για τους νικητές ο ΛεΜπρόν έδωσε άλλη μια παράσταση και είχε 29 πόντους, 11 ασίστ και 8 ριμπάουντ, ο Λοβ πρόσθεσε 23, ενώ στον αντίποδα για τους Καναδούς ο Βαλανσιούνας είχε 18. Στους 13 έμεινε ο ΝτεΡόζαν.

Τα δωδεκάλεπτα: 30-26, 63-47, 100-72, 128-93

