Κινδύνευσαν με... σκούπα από τους Σέλτικς, αλλά τελικά την απέφυγαν οι Σίξερς.

Η ομάδα της Φιλαδέλφεια κατάφερε να νικήσει με 103-92 και πλέον η σειρά βρίσκεται στο 3-1.

Οι Κέλτες έχουν την ευκαιρία να «καθαρίσουν» την πρόκριση στο Game 5, αφού αυτό θα διεξαχθεί στη Βοστώνη.

Για τους νικητές ο Σάριτς είχε 25 πόντους και 8 ριμπάουντ, ο Εμπίντ μέτρησε 15 με 13 ριμπάουντ, ο Σίμονς είχε 19 με 13 ριμπάουντ, ενώ ο ΜακΚόνελ 19 με 7 ριμπάουντ.

Στον αντίποδα ο Τέιτουμ μέτρησε 20, o Mόρις είχε 17, ενώ ο Χόρφορντ είχε 10 πόντους με 10 ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 21-22, 47-43, 76-65, 103-92

Joel Embiid follows up the play with a slam!

7-0 @sixers burst puts them up 11 in Q3.#PhilaUnite @NBAonTNT pic.twitter.com/OjwidTGgYV

— NBA (@NBA) 7 Μαΐου 2018