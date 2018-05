Το σερί του Τζέιμς ξεπέρασε τον Όσκαρ Ρόμπερτσον! (pic)

Ο King Τζέιμς ήταν συγκλονιστικός στο Game 3 με τους Ράπτορς, σκοράροντας 38 πόντους και πετυχαίνοντας το νικητήριο καλάθι για τους Καβς που βρίσκονται μια νίκη μακριά από το sweep και την πρόκριση στους τελικούς της Ανατολής.

Ο ΛεΜπρόν ηγήθηκε των Καβς σε πόντους (38) και ασίστ (7) για 11ο συνεχόμενο παιχνίδι στην postseason, ξεπερνώντας την προηγούμενη καλύτερη επίδοση που ανήκε στον Όσκαρ Ρόμπερτσον!

LeBron James posted 38 PTS, 7 AST, 6 REB and hit the game-winner to lift the @cavs at home!

Including tonight, LeBron has led CLE in points & assists in 11 consecutive games, passing Oscar Robertson for the longest such streak in NBA postseason history. #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/tWtcpgvU9A

— NBA.com/Stats (@nbastats) 6 Μαΐου 2018