Η μεγάλη εμφάνιση του Κέβιν Λοβ (vid)

Ο King πήρε πάνω του την τελευταία επίθεση των Καβς κόντρα στους Ράπτορς και σκόραρε για το τελικό 105-103 έχοντας 38 πόντους και δίνοντας συνέχεια σε μια σειρά εντυπωσιακών εμφανίσεων στα εφετινά playoffs. Εκτός από τον ΛεΜπρόν, το Κλίβελαντ είχε σε εξαιρετική βραδιά τον Κέβιν Λοβ, ο οποίος έκανε double-double με 21 πόντους και 16 ριμπάουντ.

Δείτε τη σπουδαία εμφάνιση του δυναμικού φόργουορντ

Kevin Love helps the @cavs take Game 3 at home with 21 PTS, 16 REB! #WhateverItTakes #NBAPlayoffs pic.twitter.com/vGU4c8njdr

— NBA (@NBA) 6 Μαΐου 2018