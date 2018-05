Γράφει ιστορία στα playoffs ο Τέιτουμ! (vid)

Οι Σέλτικς έκαναν το 3-0 στη σειρά με τους Σίξερς και πλέον βρίσκονται μια νίκη μακριά από την πρόκριση στους τελικούς της Ανατολής, επικρατώντας της Φιλαντέλφια με 101-98 στο παιχνίδι που ο Τζέισον Τέιτουμ μέτρησε 24 πόντους με 1/4 βολές, 10/13 δίποντα και 1/4 τρίποντα.

Έτσι έφτασε τους πέντε σερί αγώνες στα playoffs που σκοράρει 20+ πόντους, αποτελώντας τον πρώτο NBAer που φτάνει σε αυτή την επίδοση σε ηλικία 20 ετών!

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του Τέιτουμ σε αυτό το σπουδαίο milestone!

Jayson Tatum's BEST BUCKETS over his last 5 games for the @celtics!

(Tatum is the only player in NBA history to score 20+ points in five consecutive playoff games at 20 years old or younger)#CUsRise #NBAPlayoffs #NBARooks pic.twitter.com/yC944hWe66

— NBA (@NBA) 6 Μαΐου 2018