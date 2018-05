Οι επιδόσεις του ΛεΜπρόν αγγίζουν αυτές του Τζόρνταν! (pic & vid)

Το Κλίβελαντ έκανε το 3-0 στην ημιτελική σειρά της Ανατολής με το Τορόντο, την ώρα που ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δείχνει ασταμάτητος! Ο ηγέτης των Καβς σκόραρε at the buzzer κι έτσι οι Καβς βρίσκονται μια νίκη από το sweep και την πρόκριση στους τελικούς.

Παράλληλα έφτασε τους 348 πόντους σε 10 ματς στα playoffs ενώ ο παίκτης με την καλύτερη επίδοση στον ίδιο αριθμό αγώνων είναι ο Μάικλ Τζόρνταν με 354 πόντους το 1992!

