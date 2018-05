Η τεράστια εμφάνιση και το buzzer beater του ΛεΜπρόν! (vid)

Ο ΛεΜπρόν το έκανε ξανά... Πήρε πάνω του την τελευταία επίθεση των Καβς κόντρα στους Ράπτορς και σκόραρε για το τελικό 105-103 έχοντας 38 πόντους με 9/11 βολές, 14/26 σουτ εντός πεδιάς, 7 ασίστ, 6 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 1 κόψιμο και 4 λάθη στα 41' που έμεινε στο παρκέ!

Δείτε τα highlights του King Τζέιμς στο Game 3

LeBron James goes off for 38 PTS, 7 AST, 6 REB AND the game-winner to propel @cavs to a 3-0 series lead! #WhateverItTakes #NBAPlayoffs pic.twitter.com/DBfsacICAF

— NBA (@NBA) 6 Μαΐου 2018