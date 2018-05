Λαρανάγκα ή Μπορίγκο παρουσία... Μάικλ Τζόρνταν! (pic)

Ο άλλοτε παίκτης του Περιστερίου, Τζέι Λαρανάγκα είναι ανάμεσα στους δύο υποψήφιους για τη θέση του προπονητή στους Σάρλοτ Χόρνετς και μέσα στις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο ραντεβού μαζί του.

Το ίδιο ακριβώς θα συμβεί και με τον ασίσταντ κόουτς των Σαν Αντόνιο Σπερς, Τζέιμς Μπορίγκο, ο οποίος αποτελεί τον δεύτερο «εκλεκτό» για τις «Σφήκες».

Το «παρών» σε αυτά τα ραντεβού θα δώσει και ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Μάικλ Τζόρνταν, ο οποίος θα έχει και τον τελευταίο λόγο όσον αφορά τον προπονητή που θα πάρει τη θέση του Στιβ Κλίφορντ.

Την είδηση αποκάλυψε ο έγκυρος δημοσιογράφος, Άντριαν Βοϊναρόφσκι.

Spurs assistant James Borrego and Celtics assistant Jay Larranaga each will meet with the Charlotte Hornets for a second time on head coaching job this weekend, league sources tell ESPN. Owner Michael Jordan will be a part of these meetings, sources said.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 5 Μαΐου 2018