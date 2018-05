Όταν ο Λάρι Μπερντ σημείωνε ένα από τα πιο δύσκολα καλάθια... ever! (vids)

Ήταν 5 Μαΐου 1981 όταν οι Μπόστον Σέλτικς υποδέχονταν τους Χιούστον Ρόκετς, στον πρώτο τελικό του ΝΒΑ.

Στην τέταρτη περίοδο μία κίνηση του Λάρι Μπερντ έμελλε να περάσει στην ιστορία των playoffs και να τοποθετηθεί ανάμεσα στις 60 καλύτερες στην ιστορία της postseason.

Ο «μεγάλος λευκός» του παγκόσμιου μπάσκετ, επιχείρησε το τζαμπ σουτ, αλλά κατάλαβε ότι η μπάλα δεν θα έβρισκε στόχο.

Αμέσως «διάβασε» την φάση, κυνήγησε το ριμπάουντ και επιχείρησε ένα από τα πιο δύσκολα φόλοου ever!

Πήρε το ριμπάουντ με το δεξί χέρι και στον αέρα την έδωσε στο αριστερό και την άφησε στο καλαθι των Ρόκετς!

«Ήταν ένα από τα πιο δύσκολα καλάθια που έχω δει στην ζωή μου» είχε πει ο -τότε- πρόεδρος των Σέλτικς, Ρεντ Άουερμπαχ.

Ο τεχνικός των Ρόκετς, Ντελ Χάρις, δεν πίστευε σε αυτά που έβλεπε με τους Σέλτικς να κερδίζουν τη σειρά με 4-2 και να κατακτούν τον τίτλο.

Δείτε και θυμηθείτε...

(1981) 37 years ago today, Larry Bird somehow pulled this off in the NBA Finals.



He misses a shot on the wing, runs to the baseline to grab the rebound midair, catches it with his right hand then switches the ball to his LEFT, gets the bucket and lands out-of-bounds. Wow. pic.twitter.com/wbJAiVF91e

— Timeless Sports (@timelesssports_) 5 Μαΐου 2018