Έγραψε ιστορία στα playoffs ο πασέρ Κάρι! (pic)

Μπορεί να θεωρείται από πολλούς ο κορυφαίος σουτέρ της ιστορία του ΝΒΑ, αλλά αυτό δεν σημαίνει αφήνει τον οργανωτικό τομέα.

Ο Στεφ Κάρι συνεχίζει να γράφει ιστορία, καθώς μετά το ματς με τους Πέλικανς έγινε ο πρώτος παίκτης των Ουόριορς στην ιστορία των playoffs που φτάνει στις 500 ασίστ.

Συνέχισε να μας... τρελαίνεις Στεφ Κάρι!

Last night, Stephen Curry became the first Warrior in franchise history to notch 500 assists in the #NBAPlayoffs! #DubNation pic.twitter.com/93cIChppYF

— NBA UK (@NBAUK) 5 Μαΐου 2018