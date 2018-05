Εκπληκτικός Τζο Ίνγκλες στο Game 3 με τους Ρόκετς. Ο Αυστραλός κατάφερε να σκοράρει σχεδόν από το κέντρο του γηπέδου σε μια απίστευτη... εκτέλεση.

Δείτε την φάση

Ingles from the logo! #Rockets x #TakeNote underway on @ESPNNBA pic.twitter.com/t7CJENBznE

— NBA (@NBA) 5 Μαΐου 2018