Σε ένα από τα κρισιμότερα ματς της χρονιάς για τους Ρόκετς βγήκαν μπροστά οι ηγέτες τους.

Οι Τζέιμς Χάρντεν και Κρις Πολ κατάφεραν να... σκοτώσουν τους Τζαζ στο Game 3 με τον πρώτο να έχει 25 πόντους και 12 ασίστ και τον δεύτερο 15 με 6 ασίστ.

— NBA (@NBA) 5 Μαΐου 2018