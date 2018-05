Η σεζόν για τους Λέικερς τελείωσε νωρίς αφού δεν κατάφεραν να μπουν στα playoffs του ΝΒΑ.

Ο Λουκ Ουόλτον απολαμβάνει τις διακοπές του παίζοντας beach volley στις φημισμένες παραλίες της Καλιφόρνια.

Δείτε το βίντεο με όλα όσα κάνει στην άμμο ο προπονητής των Λέικερς.

Luke Walton showing off his volleyball skills (via @TheMcKibbinBros) pic.twitter.com/26g4BLrCiE

— Bleacher Report (@BleacherReport) 4 Μαΐου 2018