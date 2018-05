Μεσίνα, Κλίφορντ και Ουίλιαμς για τους Μπακς (pic)

Το Μιλγουόκι ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στα playoffs με τον αποκλεισμό από τους Σέλτικς στον α' γύρο και πλέον βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή.

Όπως μάλιστα αναφέρει ο Adrian Wojnarowski, οι Μπακς θα περάσουν από συνέντευξη μέσα στις επόμενες ημέρες τον ασίσταντ κόουτς των Σπερς, Έτορε Μεσίνα, τον Στιβ Κλίφορντ με θητεία στη Σάρλοτ και τον άλλοτε τεχνικό της Νέας Ορλεάνης, Μόντι Ουίλιαμς.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 4 Μαΐου 2018