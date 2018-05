Κοκόσκοφ: «Περήφανος που είμαι ο πρώτος μη Αμερικανός προπονητής στο ΝΒΑ»

Ο Σέρβος προπονητής υπήρξε στο παρελθόν assistant coach στους Σανς και πιο συγκεκριμένα από το 2008 έως και το 2013 και δη των Τέρι Πόρτερ και Άλβιν Τζέντρι.

Πλέον είναι εκείνος που θα ηγηθεί του προπονητικού τιμ στο Φοίνιξ, με τον ίδιο να λέει χαρακτηριστικά.

«Είμαι περήφανος που γίνομαι ο πρώτος μη Αμερικανός προπονητής στο ΝΒΑ. Επίσης είμαι ενθουσιασμένος που επιστρέφω στο Φοίνιξ, όπου βρίσκεται και το σπίτι μου τα 10 τελευταία χρόνια. Υπήρξα μέλος ταλαντούχων και καλών ομάδων, ενώ πλέον θα δουλέψουμε με απώτερο στόχο το πρωτάθλημα».

Ο Κοκόσκοφ έχει υπογράψει με τους Σανς συμβόλαιο διάρκειας τριών χρόνων.

Igor Kokoškov. The new Minister of the Phoenix Suns. pic.twitter.com/l3QdccRDbL

— Phoenix Šuns (@Suns) 4 Μαΐου 2018