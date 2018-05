«Γλέντι» στο twitter μετά το επικό ματς του ΛεΜπρόν στο Τορόντο! (pics)

Μετά το 128-110 και τη δεύτερη νίκη των Καβαλίερς μέσα στο Τορόντο, η ομάδα του Κλίβελαντ έφτασε στο 2-0 και πλέον πολύ δύσκολα θα χάσει τη πρόκριση στην επόμενη φάση.

Κι όλα αυτά χάρη στον ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος είχε 43 πόντους, 14 ασίστ και 8 ριμπάουντ.

Το τι επακολούθησε στο twitter μετά από αυτήν την εμφάνιση; Απλά δεν... περιγράφεται!

Το «γλέντι» που στήθηκε ήταν άνευ προηγουμένου.

live look at the LeBron vs Raptors series pic.twitter.com/5Qktevvhsr — LakeShowYo™ (@LakeShowYo) 4 Μαΐου 2018

check out this sick new logo for the #LeBronto Raptors ! pic.twitter.com/5cXnV5ihJk — NBC Sports (@NBCSports) 4 Μαΐου 2018