Έγραψε ιστορία ο Τέιτουμ και... ξεπέρασε τον Κόμπι! (pic)

Συγκεκριμένα, ο ταλαντούχος γκαρντ/φόργουορντ της Βοστόνης έγινε ο πιο νέος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που σημείωσε 20 ή περισσότερους πόντους σε τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια των playoffs.

Ο Τέιτουμ το κατάφερε όταν ήταν 20 χρονών και 61 ημερών, ενώ ο Κόμπι τα είχε καταφέρει το 1999 και ήταν 20 ημερών και 272 ημερών!

Jayson Tatum (20 years, 61 days) is now the youngest player to ever score 20+ PTS in 4 straight playoff games. The previous youngest was Kobe Bryant (20 years, 272 days) who accomplished that feat in 1999. @EliasSports pic.twitter.com/nyfOLs6uYz

— NBA.com/Stats (@nbastats) 4 Μαΐου 2018