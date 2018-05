ΛεΜπρόν: «Ο Κέισι και οι τελικοί του 2011 έπαιξαν ρόλο στην εξέλιξή μου» (vid)

Ο Ντουέιν Κέισι ήταν βοηθός προπονητή στους Ντάλας Μάβερικς το 2011, όταν η ομάδα του Τέξας είχε νικήσει τους Μαϊάμι Χιτ στους τελικούς του ΝΒΑ.

«Σε αυτή τη σειρά δεν ήμουν ο παίκτης που θα μπορούσα να ήμουν. Δεν ήμουν ολοκληρωμένος παίκτης και ο Ντουέιν Κέισι είχε φτιάξει ένα πλάνο ώστε να σταματήσει τα πράγματα που έκανα καλά και να με αναγκάσει να κάνω πράγματα που δεν έκανα καλά» δήλωσε ο ΛεΜπρόν και συνέχισε:

«Οπότε είναι ένας από τους λόγους της εξέλιξής μου και το πώς είμαι σήμερα...»

LeBron says he's come a long way since Dwane Casey and the Mavericks neutralized him in the 2011 Finals pic.twitter.com/md6lZuEfMQ

— Sports Illustrated (@SInow) 4 Μαΐου 2018