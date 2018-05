Την είδηση αποκάλυψε ο -πάντα- έγκυρος Άντριαν Βοϊναρόφσκι του ESPN, ο οποίος έκανε λόγο για συμφωνία μεταξύ των Νικς και των Φιζντέιλ.

Μάλιστα ανέφερε ότι θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο ενώ μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται και η επίσημη ανακοίνωση της ομάδας.

David Fizdale has agreed to a deal to become the New York Knicks coach, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 3 Μαΐου 2018