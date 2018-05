Οι Βασίλης Σκουντής, Νίκος Παπαδογιάννης, Αντώνης Καλκαβούρας, Βασίλης Παπανδρέου και Γιώργος Κούβαρης έβαλαν κάτω όλα τα δεδομένα από όσα έχουμε δει μέχρι στιγμής στα play-offs του ΝΒΑ, αναλύουν την πορεία των Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο και προβλέπουν ποιες ομάδες θα πάνε... all the way μέχρι τους τελικούς του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο!

