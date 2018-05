Δεν κράτησε τα νεύρα του ο Τζέιμς Χάρντεν πριν το ματς των Τζαζ με τους Ρόκετς.

Ένας οπαδός των Τζαζ του είπε πως κάνει το χειρότερο flopping στο ΝΒΑ και ο «Μούσιας» δεν άντεξε, ρίχνοντας το κινητό του ανθρώπου!

Δείτε την αντίδραση του ηγέτη των Ρόκετς

James Harden slaps this Jazz fan’s phone after being called the “worst flopper in the NBA” (via Jason Glad/Facebook) pic.twitter.com/vO2PByqBkv

— Bleacher Report (@BleacherReport) 3 Μαΐου 2018