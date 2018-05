Κέρδισε 2 αυτοκίνητα σε τηλεπαιχνίδι η μητέρα του Μπέβερλι! (pics)

Μπορεί ο Πάτρικ Μπέβερλι να ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς κατά τη διάρκεια της σεζόν, αλλά δεν έχουν όλοι στην οικογένεια την τύχη του.

Η μητέρα του Μπέβερλι πήρε μέρος στο τηλεπαιχνίδι «The price is right» και κατάφερε να τα... πάρει όλα και να φύγει.

Κέρδισε δύο αυτοκίνητα, δώρο εξαήμερο ταξίδι στη Μαδαγασκάρη και 1.000 μετρητά. Η συνολική αξία ανέρχεται στα 41.000 δολάρια.

Ακόμα και ο Πάτρικ τρελάθηκε και ζήτησε από τη μάνα του ένα από τα δύο αυτοκίνητα.

— The Price Is Right (@PriceIsRight) 2 Μαΐου 2018

Moms won price is right!!! Is litttt!!!! Let me hold one of those cars mama!!!!

— Patrick Beverley (@patbev21) 2 Μαΐου 2018