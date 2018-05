«Εξολοθρευτής» ο Ίνγκλες: Σουτάρουν με 30% οι αντίπαλοι του! (pic)

«Σκυλί» στην άμυνα αποδεικνύεται ο Τζο Ίνγκλες στα φετινά playoffs.

Ο Αυστραλός των Τζαζ κάνει δύσκολη τη ζωή των προσωπικών του matchup, αφού τους αναγκάζει να σουτάρουν με 30%.

Το συγκεκριμένο ποσοστό δείχνει πως είναι ο καλύτερος σε αυτόν τον τομέα, έχοντας πίσω του τους Λούνεϊ και Πάρκερ!

Have some defense for breakfast.

Guessing you would not expect these three to lead the postseason in opponent FG pct as a primary defender. pic.twitter.com/w0eh57a62o

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 3 Μαΐου 2018