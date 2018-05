ΛεΜπρόν: «Αφηνιάζει» μετά από παράταση και ξεπερνάει Τζόρνταν! (pic)

Είναι πολύ πιθανό να δούμε άλλο ένα ρεσιτάλ του ΛεΜπρόν Τζέιμς στο σκοράρισμα στο Game 2 κόντρα στους Ράπτορς.

Ο «Βασιλιάς» είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των playoffs όσον αφορά ματς που ακολουθούν παιχνίδια με παράταση όπως το Game 1 με το Τορόντο. Μάλιστα πίσω του είναι ο σπουδαίος Μάικλ Τζόρνταν.

Ο ηγέτης των Καβς μετράει 31.6 πόντους ανά ματς σε αυτή την περίπτωση, ενώ ο «Air» έχει 31.5 μέσο όρο.

Μένει να δούμε αν ο ΛεΜπρόν θα δικαιώσει το στατιστικό.

Tired? Hardly.

LeBron James averages 31.6 PPG in the game following an overtime playoff game.

That's the best mark in NBA history per @EliasSports (min. 5 games). pic.twitter.com/wef9yns5ag

