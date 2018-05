«Προβάδισμα ο Φιζντέιλ για τους Νικς» (pic)

Η ομάδα της Νέας Υόρκης έχει κατασταλάξει στους Φιζντέιλ, Μπλατ, Μπουντενχόλζερ όσον αφορά τον προπονητή που θα πάρει τη θέση του Χόρνατσεκ ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες ενδείξεις εκείνος που έχει το μεγαλύτερο προβάδισμα είναι ο Ντέιβιντ Φιζντέιλ.

Σύμφωνα με τον Σαμς Τσαράνια και το Yahoo Sports, ο πρώην προπονητής των Μέμφις Γκρίζλις έχει τον πρώτο λόγο για τον πάγκο των Νικς.

David Fizdale has gained serious traction in New York Knicks' search for next head coach, league sources told Yahoo.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 2 Μαΐου 2018