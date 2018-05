Ο Μίτσελ γράφει ιστορία ανάμεσα σε θρύλους του ΝΒΑ! (pic)

Ο γκαρντ των Γιούτα Τζαζ έγινε ο 4ος rookie στην ιστορία του ΝΒΑ που σημείωσε 200 ή περισσότερους πόντους με 8 ή λιγότερα παιχνίδια στα playoffs.

Συγκεκριμένα το κατάφερε έχοντας οκτώ ματς στο ενεργητικό του, κάτι που στο παρελθόν είχαν πετύχει μόνο οι Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπαρ, Ουίλτ Τσάμπερλεϊν και Έλτζιν Μπέιλορ!!

Donovan Mitchell is the 4th rookie to reach 200+ points in 8 or fewer playoff games per @EliasSports.

The other 3 are Hall of Famers. pic.twitter.com/oGnU9YTJmT

