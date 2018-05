Σύμφωνα με τα Μέσα της Οκλαχόμα, ο GM της ομάδας Σαμ Πρέστι, υπογράμμισε ότι ο Ντόνοβαν θα συνεχίσει να κάθεται στον πάγκο της ομάδας και τη νέα σεζόν.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τους ρεπόρτερ των Θάντερ, με ένα απλό και λιτό «ναι» απάντησε στην ερώτηση για το αν θα συνεχίσει ο προπονητής της ομάδας στην Οκλαχόμα.

Sam Presti confirms Billy Donovan is coming back. Direct "yes" when asked about it

— Fred Katz (@FredKatz) 2 Μαΐου 2018