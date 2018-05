Στον βοηθό του Πόποβιτς στρέφονται οι Χόρνετς! (pic)

Πρόκειται για έναν εκ των βοηθών του Γκρεγκ Πόποβιτς στους Σαν Αντόνιο Σπερς, ο οποίος ετοιμάζεται να περάσει στο... επόμενο επίπεδο και να αναλάβει τις τύχες μίας ομάδας.

Οι Σάρλοτ Χόρνετς έχουν βάλει στο κάδρο τον 41χρονο τεχνικό, ο οποίος εκτός από του Σπερς έχει δουλέψει ως ασίσταντ και σε Νιου Όρλεανς Χόρνετς, Ορλάντο Μάτζικ.

San Antonio assistant James Borrego is interviewing for the Charlotte Hornets coaching job today, league sources tell ESPN. Borrego has also interviewed for the New York and Phoenix openings.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 2 Μαΐου 2018