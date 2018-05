Η τύχη του Αντρέ Ιγκουοντάλα απλά δεν υπάρχει.

Ο φόργουορντ των Ουόριορς, από εκεί όπου θα βρισκόταν στο Shaqtin' a fool, έβαλε το πιο τυχερό καλάθι της σεζόν.

Ο Iggy πήγε να καρφώσει, η μπάλα χτύπησε στο στεφάνι, αλλά του έκανε το χατίρι και έπεσε στο καλάθι.

Δείτε τη φάση

Andre Iguodala... SOMEHOW drops it in! #DubNation @NBAonTNT pic.twitter.com/usrdAvlDPh

— NBA (@NBA) 2 Μαΐου 2018