Tο ρεσιτάλ των Ουόριορς στις ασίστ! (vid)

Ρεσιτάλ ασίστ είχαμε για άλλη μια φορά από τους Ουόριορς.

Οι πρωταθλητές τελειώσαν το Game 2 με τους Πέλικανς με 36 ασίστ, δείχνοντας πόσο αλτρουιστές είναι και πόσο όμορφο μπάσκετ παίζεις όταν γυρνάει η μπάλα.

Μάλιστα η αναλογία ασίστ/ εύστοχα σουτ εντός πεδιάς (36/43) είναι η δεύτερη καλύτερη στην ιστορία τους στα playoffs.

The BEST of @warriors 36 ASSISTS in Game 2! #NBAPlayoffs

(Their 36 AST-to-43 FG is the second-highest AST-to-FG ratio in Warriors postseason history. On March 22, 1952 they assisted on 26-of-30 field goals-86.7%) pic.twitter.com/JyUdpDjhtQ

— NBA (@NBA) 2 Μαΐου 2018