ΛεΜπρόν: Οι 11 νίκες σε παρατάσεις που θυμίζουν Τζινόμπιλι-Έιντζ! (pic)

Οι Καβς κατάφεραν να κάνουν break στην παράταση κόντρα στους Ράπτορς, με τον ΛεΜπρόν να γράφει ακόμα μια νίκη σε έξτρα πεντάλεπτο στα playoffs (έχει 11-3).

Αυτή ήταν η 11 νίκη του «Βασιλιά» στην παράταση και πλέον έγινε ο 3ος στην ιστορία της postseason που κάνει 11 νίκες στην παράταση.

Οι άλλοι δύο είναι ο Ντάνι Έιντζ (12-4) και Μανού Τζινόμπιλι (11-6).

LeBron James' teams improved to 11-3 in overtime #NBAPlayoffs games with the @Cavs' win over Toronto in Game 1. The only two other players to participate in as many as 11 overtime wins in the postseason are Danny Ainge (12-4) and Manu Ginobili (11-6). @EliasSports pic.twitter.com/dUyiw7YDT2

— NBA.com/Stats (@nbastats) 2 Μαΐου 2018