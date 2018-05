Κάρι από το... σπίτι του εις διπλούν! (vids)

Πόσα θες να μας τρελάνεις Στεφ Κάρι;

O γκαρντ των Ουόριορς επέστρεψε στη δράση και κατάφερε να σηκώσει στο... πόδι την Οracle Arena με δύο τρίποντα σήμα-κατατεθέν του.

Απολαύστε τα

Steph Curry pulls-up from long range! #DubNation 88 | #DoItBigger 86 after 3 in Oakland.

Curry: 25 PTS, 4 3PM

Anthony Davis: 20 PTS, 11 REB, 3 BLK

WATCH the 4th on @NBAonTNT pic.twitter.com/CB7lcqIjix

— NBA (@NBA) 2 Μαΐου 2018