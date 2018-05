Steph Curry is back! Ο ηγέτης των Ουόριορς επέστρεψε και δεν άργησε να τρελάνει και πάλι τους φίλους των Ουόριορς.

Ο γκαρντ των πρωταθλητών επέστρεψε και στην πρώτη του επαφή με την μπάλα, το... μπουμπούνισε.

Απολαύστε την εκτέλεση του Κάρι

Steph Curry receives a warm welcome back from #DubNation and buries the triple on his first possession!#NBAPlayoffs @NBAonTNT pic.twitter.com/cRoNaN24NG

— NBA (@NBA) 2 Μαΐου 2018