«Θέλει να γυρίσει στο NBA ο Καλάθης» (pic)

Σε μια σημαντική αποκάλυψη προχώρησε ο κατά γενική ομολογία πιο έγκυρος δημοσιογράφος για θέματα του NBA Άντριαν Βοϊναρόφσκι. Συγκεκριμένα σε ρεπορτάζ του στο «ESPN» ανέφερε πως ο Νικ Καλάθης σκέφτεται την επιστροφή του στο NBA και μάλιστα για τον λόγο αυτό έχει συνεργαστεί με τον Τζέιμς Ντανλίβι, γνωστό μάνατζερ του μαγικού πλανήτη του μπάσκετ.

Το ρυμβόλαιο του Καλάθη με τον Παναθηναϊκό ολοκληρώνεται το φετινό καλοκαίρι και πλέον όλα είναι ανοικτά, από την στιγμή που τίποτα δεν έχει ξεκαθαρίσει. Ο διεθνής γκαρντ περιμένει πρώτα να γίνει συνάντηση με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, αλλά η αλήθεια είναι πως σκέφτεται και μάλιστα σοβαρά την επιστροφή του στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει πως θα πάει.

Το σίγουρο πάντως είναι πως αν τελικά ο Καλάθης δεν μπορέσει να βρει αυτό που θέλει στο NBA ή αν αλλάξει απόφαση, ο Παναθηναϊκός θα έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο αναφορικά με το μέλλον του.

