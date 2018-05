O Στίβεν Σάιλας υποψήφιος για τον πάγκο των Χοκς (pic)

Ο γιος του θρυλικού προπονητή του ΝΒΑ, Πολ Σάιλας, ξεκίνησε το 2000 την προπονητική καριέρα ως ασίσταντ κόουτς.

Συγκεκριμένα δούλεψε σε Σάρλοτ Χόρνετς (2000-2002), Νιου Όρλεανς Χόρνετς (2002-2003), Κλίβελαντ Καβαλίερς (2003-2005), Ουάσινγκτον Ουίζαρντς (2005-2006) και Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (2006-2010).

Από το 2010 εκτελεί χρέη βοηθού προπονητή στην ομάδα της Σάρλοτ αλλά απ' ότι φαίνεται έφτασε η ώρα για το μεγάλο βήμα στην καριέρα του.

Ο Στίβεν Σάιλας είναι 45 ετών ενώ δεν έπαιξε ποτέ στην ζωή του επαγγελματικό μπάσκετ.

Παρόλα αυτά είναι από τους υποψήφιους για τον πάγκο των Ατλάντα Χοκς.

Charlotte Hornets assistant Stephen Silas is interviewing for the Atlanta Hawks head coaching job today, league sources tell ESPN. Silas and Hawks GM Travis Schlenk worked together as members of the Golden State Warriors staff.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 1 Μαΐου 2018